The following instruments on XETRA do have their first trading day 12.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 12.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA RT9C XFRA DE000A2LQRA1 RAG STIFTUNG 18/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AKK8 DZ BANK CLN E.9712 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AKL6 DZ BANK CLN E.9713 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AKM4 DZ BANK CLN E.9714 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AKN2 DZ BANK CLN E.9715 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0ULN0 DEKA TILG ANL 19/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB119A3 LBBW STUFENZINS 19/22 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0389 NORDLB 5 PH.BD. 08/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0397 NORDLB 2 PH.BD. 09/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB04A5 NORDLB FESTZINSANL. 06/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA US037411BF15 APACHE 19/30 BD02 BON USD N

CA XFRA US337738AS78 FISERV 19/24 BD02 BON USD N

CA XFRA USU85881AB39 STERICYCLE 19/24 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS2011142416 WORLD BK 19/24 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS2012047127 BNZ INTL FDG. 19/24 MTN BD02 BON EUR N

CA N5OA XFRA BMG4511M1082 HERMIT.OFFSH.SERV. DL-,10 EQ00 EQU EUR N

CA VV5 XFRA CA92212E1007 VAPEN MJ VENTURES CORP. EQ00 EQU EUR N

CA HDH1 XFRA US4437872058 HUDSON GLOBAL INC.DL-,001 EQ00 EQU EUR Y

CA GTU2 XFRA US68236P1075 ONCTERNAL THERAP. DL-,01 EQ00 EQU EUR N