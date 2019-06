The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000HLB5C98 LB.HESS.THR.CARRARA06H/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA US24702RAJ05 DELL INC. 09/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US298785GM25 EIB EUR.INV.BK 14/19 BD01 BON USD N

CA YEB1 XFRA US500769DJ06 K.F.W.ANL.V.09/2019 DL BD01 BON USD N

CA XC11 XFRA USU1221JAA44 CABLE ONE 15/22 REGS BD01 BON USD N

CA 98EF XFRA XS0794785633 ELLI FINANCE (UK) 12/19 BD01 BON GBP N

CA XFRA XS1426796394 TIANJIN INF.CON./I. 16/19 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1432554761 XUZHOU ECO.T.D.Z. 16/19 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000DK0ER78 DEKA IHS MTN S 7454 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3CP3 LB.HESS.THR.CARRARA06H/16 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DUW7 LBBW DL-STUFENZINS 17/19 BD02 BON USD N

CA XFRA US00254EMC39 SWED.EXP.CRED. 14/19 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US30219GAH11 EXPR.SCRIP.HDG 14/19 BD02 BON USD N

CA HDIB XFRA US437076BE14 HOME DEPOT INC. 14/19 BD02 BON USD N

CA XFRA US444454AB81 HUGHES SATEL.SYSTEMS12/19 BD02 BON USD N

CA O3AC XFRA US68323ADY73 ONTARIO PROV. 16/19 BD02 BON USD N

CA SNYA XFRA US811065AB74 SCRIPPS NETW.INT. 2019 BD02 BON USD N

CA XFRA US86960BAG77 SVENSK.HDLSB. 2019 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US86960BAH50 SVENSK.HDLSB.14/19 FLRMTN BD02 BON USD N

CA XFRA US92343VCA08 VERIZON COMM 14/19 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS0397801357 BARCLAYS BK 08/UND. FLR BD02 BON GBP N

CA E0VA XFRA XS0780255146 ENCEVO 12/19 BD02 BON EUR N

CA A2B5 XFRA XS1003346829 ABN AMRO BANK 13/19 MTN BD02 BON NZD N

CA XFRA XS1076504312 LAND NRW MTN.LSA 14/19 BD02 BON USD N