FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.06.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 13.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.06.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EUNY XFRA IE00B652H904 ISHSV-EM DIVID.U.ETF DLD 0.365 EUR

IS3C XFRA IE00B9M6RS56 ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS 0.411 EUR

IS0P XFRA IE00B428Z604 ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D 0.816 EUR

IS0M XFRA IE00B7LW6Y90 ISHSV-ITAL.GOVT BD EO D 1.272 EUR

DEQ XFRA DE0007480204 DEUTSCHE EUROSHOP NA O.N. 1.500 EUR

BLH XFRA DE0005261606 BREMER LAGERH. VNA O.N. 0.450 EUR

4Q2 XFRA US7476191041 QUANEX BUILD. PRODS DL-01 0.071 EUR

9C6 XFRA CNE100000TW9 CN.SUNTIEN GR.ENRGY H YC1 0.016 EUR

SCD1 XFRA CNE100000BK2 SHANDONG CHENMING PAPER H 0.031 EUR

75C XFRA CNE1000009Q7 CHINA PACIFIC IN.GR.H YC1 0.128 EUR

EXF1 XFRA CNE100000494 SICHUAN EXPRESSWAY H YC 1 0.013 EUR

HIFH XFRA CNE1000002S8 COSCO SHIP.ENER.TRAN.CO.H 0.003 EUR

PKA XFRA US6951561090 PACKAGING CORP. OF AMER. 0.698 EUR

WX5 XFRA CA9611485090 WESTON -GEORGE- 0.350 EUR

08T XFRA CA89156V1067 TOURMALINE OIL CORP. 0.080 EUR

TEKB XFRA CA8787422044 TECK RES LTD. B SUB.VTG 0.033 EUR

SWC XFRA CA82028K2002 SHAW COMM. N-VTG B 0.066 EUR

3PS XFRA CA7029251088 PASON SYSTEMS INC 0.120 EUR

MX5 XFRA CA59151K1084 METHANEX CORP. 0.318 EUR

4M7A XFRA CA5589122004 MAGELLAN AEROSPACE CORP. 0.067 EUR

L8G XFRA CA5394811015 LOBLAW COS LTD 0.210 EUR

I5U XFRA CA45823T1066 INTACT FINANCIAL CORP. 0.506 EUR

G04 XFRA CA3801341064 GMP CAPITAL INC. 0.017 EUR

PCD1 XFRA CA2925051047 ENCANA CORP. 0.017 EUR

016 XFRA CA22576C1014 CRESCENT POINT ENERGY 0.007 EUR

9CO XFRA CA2208741017 CORUS ENTERTAIN.B NVTG 0.040 EUR

CXD XFRA CA15135U1093 CENOVUS ENERGY INC. 0.033 EUR

CRC XFRA CA1363851017 CDN NAT. RES LTD 0.250 EUR

1C9 XFRA CA1249003098 CCL IND. INC. CL.-B- 0.113 EUR

CE9 XFRA CA1247651088 CAE INC. 0.067 EUR

QNC1 XFRA CA0985461049 BONTERRA ENERGY CORP. 0.007 EUR

BCE1 XFRA CA05534B7604 BCE INC. NEW 0.528 EUR

RRJ XFRA BMG7496G1033 RENAISSANCERE HLDGS DL 1 0.300 EUR

CTJ1 XFRA BMG5320C1082 KUNLUN ENERGY CO. HD-,01 0.029 EUR

C83 XFRA US13462K1097 CAMPING WORLD CL.A DL-,01 0.135 EUR