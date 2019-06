FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.06.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 13.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.06.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EC8 XFRA US2074101013 CONMED CORP. DL-,01 0.177 EUR

CA3 XFRA US2003401070 COMERICA INC. DL 5 0.592 EUR

CU3 XFRA US1925761066 COHU INC. DL 1 0.053 EUR

CCC3 XFRA US1912161007 COCA-COLA CO. DL-,25 0.353 EUR

CH5 XFRA US1653031088 CHESAPEAKE UTIL. DL-,4867 0.358 EUR

CEXA XFRA US1512908898 CEMEX SAB.CPO SP.ADR/10

CFW XFRA US14057J1016 CAPITOL FEDL FINL DL-,01 0.221 EUR

5B9 XFRA US11133T1034 BROADRIDGE FINL SOL.DL-01 0.429 EUR

BZ9 XFRA US0995021062 BOOZ ALL.HAM. CL.A DL-001 0.203 EUR

4B3 XFRA US0893021032 BIG LOTS DL-,01 0.265 EUR

BBY XFRA US0758961009 BED BATH + BEYOND DL-,01 0.150 EUR

ADP XFRA US0530151036 AUTOM. DATA PROC. DL -,10 0.698 EUR

9A2 XFRA US04010L1035 ARES CAPITAL CORP. 0.371 EUR

AK1 XFRA US0311001004 AMETEK INC. DL-,01 0.124 EUR

AINN XFRA US0268747849 AMER.INTL GRP NEW DL 2,50 0.283 EUR

PHM7 XFRA US02209S1033 ALTRIA GRP INC. DL-,333 0.707 EUR

AMC XFRA US0126531013 ALBEMARLE CORP. DL-,01 0.325 EUR

AX6 XFRA US0024441075 AVX CORP. DL-,01 0.102 EUR

VNX XFRA NL0009538784 NXP SEMICONDUCTORS EO-,20 0.221 EUR

3MG XFRA HK0880043028 SJM HLDGS LTD 0.024 EUR

IGQ5 XFRA GB00B1YW4409 3I GROUP PLC LS-,738636 0.224 EUR

FEX XFRA GB00B1XH2C03 FERREXPO PLC 0.058 EUR

SVT1 XFRA GB00B1FH8J72 SEVERN TRENT LS-,9789 0.629 EUR

DQ6 XFRA GB00B15FWH70 CINEWORLD GRP PLC LS -,01 0.123 EUR

OVW XFRA GB0007990962 SHAFTESBURY PLC LS-,25 0.098 EUR

OHP XFRA GB0006825383 PERSIMMON PLC LS-,10 1.234 EUR

MM7 XFRA GB0005630420 MEARS GRP PLC LS-,01 0.099 EUR

ECN XFRA GB0003096442 ELECTROCOMPONENTS LS-,10 0.107 EUR

IUSZ XFRA IE0005042456 IS CO.FTSE 100 U.ETF LSD 0.119 EUR

ES9 XFRA US2921041065 EMPIRE ST.REA.TR.A DL-,01 0.093 EUR

A1T XFRA EE3100026436 AS TALLINNA VESI A EO 0,6 0.750 EUR

0WPA XFRA US92937A1025 WPP PLC ADR 5 2.187 EUR

1T6 XFRA US87265K1025 TPG SPECIALTY LEND.DL-,01 0.345 EUR

IS0Y XFRA IE00B6X2VY59 ISV-E.C.B.I.R.H.U.ETF EOD 0.368 EUR

IS0Q XFRA IE00B6TLBW47 ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLD 2.078 EUR