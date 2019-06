FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.06.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

FGV3 XFRA LU0300038378 JUPIT.GL.FD.-J.N.EU.L EOA

5KP XFRA SE0001915190 COPPERSTONE RES. SK 2

0US XFRA US30711Y1029 FANG HOLDINGS ADR A 1

KOU XFRA KYG532241042 KWG GROUP HOLDINGS HD-,10

KIT XFRA GB0007448250 KCOM GROUP PLC NAM.LS-,10

PX0 XFRA AU000000PXX5 POLARX LTD

XFRA US4437871068 HUDSON GLOBAL INC.DL-,001

1T9 XFRA FR0004188670 TARKETT S.A. EO 20

M6N XFRA AU000000EGS4 EASTERN GOLDFIELDS LTD