Stahl hat wenig Phantasie, ist einer der ältesten Industriesektoren, aber regelmäßig der beste Indikator dafür, wann eine Konjunktur zu starten beginnt und wann sie aufhört. Stahl war der erste Sektor, der vor rund 18 Monaten kippte. Daraus wurde eine Rutschpartie mit mehr als 50 % Kurskorrektur und gestern startete Stahl zum neuen Ansatz als Frühindikator. Warum? In der Lagerhaltung sowohl des Handels als auch der Verarbeiter spiegelt dies das Verhalten der Unternehmer wieder, wie sie ihre Stahleinkäufe steuern. In der Regel frühzeitig oder sehr früh, sowohl auf der Verarbeitungsebene als auch im Handel. Der Vorlauf dafür wird in der Regel mit 3 bis 4 Monaten kalkuliert, was auf Erfahrung beruht. Deshalb ist im Stahlmarkt eine frühe Ansage dafür möglich, wann und wie der nächste Konjunkturaufschwung beginnt. In allen drei deutschen Adressen stecken satte 50 % Potenzial.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info