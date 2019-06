Bereits in unseren letzten Analysen der Jinko Solar Aktie hatten wir auf die relative Stärke des Solarsektors hingewiesen. Während viele Technologieaktien in den letzten Wochen an Wert verloren, ist hier nach wie vor ordentlich Potential vorhanden, denn die Branche scheint ihren Höhenflug noch nicht beendet zu haben.

