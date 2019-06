flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex ging am Dienstag mit einem soliden ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex ging am Dienstag mit einem soliden Kursplus von 0,92 Prozent und einem Schlussstand von 12.155,81 Punkten aus dem Xetra-Handel. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 3,77 Mrd. Euro. Mit Ausnahme des Madrider Ibex35 konnten die restlichen, europäischen, umsatzstärksten Indizes Kursgewinne verzeichnen. Der EuroStoxx50 gewann um 0,43 Prozent auf 3.401,10 Zähler hinzu, der Züricher SMI konnte sogar um 0,89 Prozent auf 9.835,87 Punkte zulegen. Von der volkswirtschaftlichen Seite wurden am Dienstag am Nachmittag aus den USA die Erzeugerpreise für den Mai ausgegeben. Anstatt eines prognostizierten Zuwachses von 0,2 Prozent, wurde nur ein Plus von 0,1 Prozent erreicht. Auf Jahressicht zogen die Erzeugerpreise im Mai um 2,3 Prozent jedoch erwartungsgemäß an. An der Wall Street fand am Dienstag aber ohnehin für den Dow Jones und den S&P500 eine Konsolidierung statt (der NASDAQ100 konnte mit einem Plus von 0,16 Prozent auf 7.513,85 Punkte sogar weiter ansteigen). Blickt man zum Beispiel auf den marktbreiten US-Index S&P500, so war dies nach fünf Handelstagen in Folge mit Kursgewinnen auch nicht unbedingt verwunderlich. Obendrein darf dem S&P500 nach der rund 170-Punkte-Aufwärtsbewegung vom letzten Verlaufstief von 2.739,75 Punkten bis zum jüngsten Hoch von 2.910,61 Punkten auch einmal die Puste ausgehen. Bis dato haben die US-Leitindizes positiv auf die Nachricht wieder bald billigeren Geldes reagiert. Die US-Notenbank könnte bereits mit einer über 76prozentigen Wahrscheinlichkeit bei der am 31. Juli 2019 anberaumten Sitzung die Zinsen um 25 Basispunkte senken. Dies würde auch US-Präsident Donald Trump in die Karten spielen, der zum wiederholten Male die Fed als Bremsklotz darstellte, die den US-Dollar nur unnötig erstarken ließe und so der US-Wirtschaft einen kräftigen Wettbewerbsnachteil an der Währungsfront beschere. Für die Juni-Sitzung ist eher noch nicht mit einer Zinsänderung zu rechnen.

Am Mittwoch wird um 10:15 Uhr eine Rede von EZB-Präsident Draghi in Frankfurt erwartet und am Nachmittag stehen aus den USA um 14:30 Uhr die Verbraucherpreise für den Mai zur Veröffentlichung an. Im weiteren Verlauf des Nachmittags werden auch die um 16:30 Uhr anstehenden EIA-Rohöllagerbestände auf Wochenbasis zu beachten sein. Später am Abend wird um 20:00 Uhr noch das monatliche US-Budget-Statement für den Mai publiziert. Von der Unternehmensseite berichten der spanische Textilgroßkonzern (Zara-Konzernmutter) Inditex und Lululemon Athletica (US) von ihren aktuellen Quartalszahlen.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte tendierten am Mittwoch überwiegend schwächer. Vor allem die chinesischen Märkte verloren stärker, allen voran der Hang Seng Index in Hongkong. Der ASX200 und der STI konnten sich noch in der Gewinnzone halten, die US-Futures hingegen wiesen allesamt Minusvorzeichen auf. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen bei 12.108 Punkten.

Zur Charttechnik: Der DAX beendete den Dienstag via Xetra mit einem Kursgewinn von 0,92 Prozent und einem Schlussstand 12.155,81 Punkten. Der DAX erreichte somit nach dem Freitag nun den zweiten Handelstag in Folge ein Kursplus. Nach wie vor wäre auf den Kursverlauf vom Jahreshoch des 03. Mai 2019 bei 12.435,67 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 03. Juni 2019 bei 11.620,64 Punkten abzustellen, um die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen ermitteln zu können. Die Widerstände wären bei 12.243 und 12.436 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 12.628/12.747 und 12.939 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei 12.124/12.028/11.932/11.813 und 11.621 Punkten in Betracht.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/