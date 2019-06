US-Präsident Trump will seine auf Strafzöllen basierende Handelspolitik so lange gegen China fortsetzen, bis Peking vier oder fünf Kernpunkten zustimmt.Zusätzlichen Rückenwind erhielt das Edelmetall durch die Aussicht auf niedrigere Zinsen. Mittlerweile haben die Akteure an den Finanzmärkten bereits zwei Zinssenkungen für den Rest des Jahres eingepreist. Die geringeren Opportunitätskosten (Zinsverzicht) könnten dann das Interesse an Gold stärken. Außerdem leidet der Dollar erfahrungsgemäß ...

