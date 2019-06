Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Berlin (pta006/12.06.2019/08:09) - Ein Blick auf den Aktienkurs der UHR.DE AG, gibt den Aktionären der UHR.DE AG derzeit wenig Anlass zur Freude, notiert dieser unter geringen Handelsumsätzen auf einem Tief. Ungeachtet dessen, ist die Integration der CLOCKCHAIN Systems GmbH, durch die erfolgte Kapitalerhöhung, nach anfänglichen Schwierigkeiten abgeschlossen und das Portal am Markt unter www.clockchain.com gestartet. Mit dem CLOCKCHAIN-System - einem innovativen System zur Registrierung von Luxusuhren, welches auf der Blockchain-Technologie basiert - soll im Luxusuhren-Markt nun ein innovatives und kundenorientiertes Produkt angeboten werden, welches der Gesellschaft ein Alleinstellungsmerkmal verschafft. Die Markteinführung der ersten und kostenlosen Version ist erfolgt. Der nächste Schritt ist die Einführung von entgeltlichen Premium-Varianten. Etwaige Verhandlungen mit den relevanten Partnern (z.B. Versicherungen) dauern noch an, stehen jedoch auch teilweise schon vor dem Abschluss. Durch die Markteinführung der CLOCKCHAIN verspricht sich das Management eine signifikante Steigerung der Kundenbasis, hierdurch bedingt eine Steigerung der Umsätze und ggf. ein positives EBITA bereits im nächsten Jahr. Die Herausforderungen für die Zukunft sind insoweit nach der Sanierung des Unternehmens groß und das Vertrauen der Aktionäre soll zurückgewonnen werden. Hierzu gehört unter anderem eine professionelle Kommunikation mit den Anlegern und eine transparente Präsentation des Unternehmens sowie des CLOCKCHAIN-Systems. Vor allem soll das Potenzial der CLOCKCHAIN durch Aufmerksamkeit bei bestimmten Zielgruppen von Investoren adressiert und geweckt werden. Um dies zu gewährleisten, beauftragte die Gesellschaft hierfür eine professionelle PR-Agentur, die erfolgsbasiert vergütet wird. Durch die bessere Transparenz auf dem Kapitalmarkt erhofft man eine entsprechende, wertsteigende Vertrauensbasis hinsichtlich des Produktes CLOCKCHAIN und der Tätigkeit der Gesellschaft bei den Anlegern zu schaffen.



Weitere Informationen sind auf folgender Homepage abrufbar: http://www.uhr-ag.com



