Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für AB Inbev von 90 auf 103 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien litten weiter unter der Verschuldung des Brauereikonzerns, was sich aber durch die angekündigte Dividendenkürzung und den Börsengang des Asien-Pazifik-Geschäfts ändern dürfte, schrieb Analyst Javier Gonzalez Lastra in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies berücksichtige er nun gemeinsam mit der Oxxo-Kooperation in Mexiko in seinen Schätzungen. Die Aktie dürfte ihre Bewertungslücke zu anderen Wettbewerbern nach und nach schließen./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2019 / 18:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-06-12/08:40

ISIN: BE0974293251