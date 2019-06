Die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG (RLB OÖ) soll mit 2025 in Linz eine neue Konzernzentrale bekommen. Sie folgt damit der Erste Group Bank AG, Unicredit Bank Austria AG und der Bawag Group AG, die bereits in den letzten Jahren ihre neuen Unternehmenszentralen in Wien bezogen haben. Das Siegerprojekt des Architekturwettbewerbs steht bereits fest und wird als Nullenergiegebäude gebaut. Künftig ...

