Die Deutsche Bank hat die Wirecard-Aktie in die Auswahlliste "German Stock Ideas" aufgenommen. Die Einstufung wurde auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Der Zahlungsabwickler dürfte im Zeitraum 2018 bis 2025 den Gewinn (EPS) jährlich um durchschnittlich 30 Prozent steigern, schrieb Analyst Andreas Neubauer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies, sowie der Umstand, dass die Aktie derzeit 35 bis 40 Prozent unter dem Sektordurchschnitt notiere, mache sie zu einem klaren Kauf./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2019 / 16:34 / GMT

