Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Salzgitter AG von 27,50 auf 28,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der anhaltend sehr schwierige europäische Stahlmarkt habe die Sektorbewertung auf ein mittlerweile attraktives Niveau herabgesetzt, schrieb Analyst Eugene King in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Zudem hätten sich die Aussichten für die zweite Jahreshälfte aufgehellt. Für Salzgitter erhöhte der Experte seine 2019er Gewinnprognose (Ebitda)./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2019 / 06:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006202005