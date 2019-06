IRW-PRESS: Weekend Unlimited Inc.: Der Anbaubetrieb Northern Lights Organics von Weekend Unlimited etabliert nachhaltige Versorgung mit Hanfsamen mit hohem CBD-Gehalt

Die Ergebnisse des Testfelds weisen auf ein skalierbares Modell für die Lieferung von 2.000.000 Samen hin

Vancouver, BC (12. Juni 2019) - Weekend Unlimited Inc. (Weekend oder das Unternehmen) (CSE: POT - FWB: 0OS1 - OTCQB: WKULF) freut sich, bekannt zu geben, dass der Anbaubetrieb Northern Lights Organic im Norden der kanadischen Provinz BC, an der das Unternehmen zu 70 % beteiligt ist, sein Testfeld mit Hanfsamen mit hohem CBD-Gehalt erfolgreich abschlossen hat, wodurch das Unternehmen in seinem kleineren Gewächshaus mehr als 50.000 hochwertige, handverlesene Samen produziert hat.

Für die Umsetzung des Geschäftsplans des Anbaubetriebs von Northern Lights Organics ist es entscheidend, dass wir eine verlässliche, qualitativ hochwertige Versorgung mit Hanfsamen mit hohem CBD-Gehalt aufbauen, um bei voller Kapazität bis zu 600 Acres zu bepflanzen, sagte Herr Chris Backus, President und CEO von Weekend Unlimited.

Die wichtigsten Ergebnisse des Testfelds für Hanfsamen mit hohem CBD-Gehalt von Northern Lights Organics:

- Die Ernte im kleineren Gewächshaus zwischen Januar und Mai 2019 erbrachte 50.000 hochwertige, handverlesene Samen.

- Angesichts seiner 40-fachen Kapazität sollte das größere Gewächshaus des Anbaubetriebs bei normalen Wachstumsbedingungen und Erfolg eine Ernte von 2.000.000 Samen ermöglichen - genug, um über 600 Acres zu bepflanzen.

- Northern Lights Organics hat nun die Möglichkeit, seine eigenen Hanfsamen mit hohem CBD-Gehalt zu liefern.

Die Übertragung der Ergebnisse des Testfelds im kleineren Gewächshaus auf das größere Gewächshaus mit 40-facher Kapazität entspricht in etwa einer Ernte von 2.000.000 Samen, was ausreicht, um über 600 Acres zu bepflanzen. Dies ist insofern von Bedeutung, als Northern Lights Organics nun in der Lage ist, seine eigenen Hanfsamen mit hohem CBD-Gehalt bereitzustellen, meinte Herr Arthur Halleran, President von Northern Lights Organics Farm.

Über Weekend Unlimited Inc.

Weekend Unlimited ist ein Unternehmen, das Lifestyle-Produkte auf Basis von Cannabis als Genussmittel herstellt. Das Unternehmen entwickelt Produkte in Premiumqualität, die überall und jederzeit für ein tolles Lebensgefühl sorgen. Mit einer Präsenz in den USA und Kanada sowie einem einzigartigen Unterhaltungs- und Bildungsformat (Weekend Live!) ist Weekend Unlimited bestens positioniert, um mit seinen Marken dem Produkt Cannabis als Genussmittel ein Gesicht zu geben. Weitere Informationen unter www.weekendunlimited.com

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich der zukünftigen Finanzlage, der Geschäftsstrategie, der Verwendung von Einnahmen, der Vision des Unternehmens, geplanter Erwerbe, Partnerschaften, Joint Ventures, strategischer Allianzen oder Kooperationen, Budgets, Kosten, Pläne und Ziele des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten der Unternehmensführung wider und basieren auf Informationen, die der Unternehmensführung zurzeit zur Verfügung stehen. Häufig, jedoch nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, glaubt oder Variationen solcher Begriffe und Phrasen (einschließlich deren Verneinung), oder an Aussagen, wonach bestimmte Aktionen eintreffen könnten, sollten, würden oder werden, erkannt werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem auch der Einfluss der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchensituation und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, die zur Erstellung solcher Informationen herangezogen werden, möglicherweise ungenau sind, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher nicht als zuverlässig. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - weder infolge neuer Informationen noch aufgrund von zukünftigen Ereignissen oder aus sonstigen Gründen -, sofern dies nicht in den Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

