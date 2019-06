Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Eltville (pts008/12.06.2019/08:45) - Die weltweiten Notenbanken kaufen so viel Gold wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Das Vertrauen in Politik und Wirtschaft schwinden. Der einzig sichere und noch dazu lohnende Hafen für Bargeld scheinen Gold und Sachwerte. Viele stehen aber vor dem Problem - wie kaufe ich Gold und Edelmetalle möglichst günstig und lohnend. Die Antwort ist das Wertetableau, das von der Deutsche Gold AG speziell zusammengestellt wurde und direkt online gekauft werden kann. "Die Auswahl aus Gold, Silber, Rhodium und lupenreine Diamanten brachte in den letzten Jahren nicht nur sicheres Investment, sondern auch phantastische 12 Prozent Wertzuwachs per annum", so Investmentexperte und Vorstandsvorsitzender der G Deutsche Gold AG, Hans Kleser, der das Wertetableau auf den Markt gebracht hat. https://deutsche-gold.ag Das Sparbuch ist der Weg in die Altersarmut Wer immer noch sein Geld auf dem guten alten Sparbuch liegen hat, der wird es bei der jährlichen Zinsenabrechnung bereits schockiert festgestellt haben: Die Inflation frisst die mickrigen Zinsen und das Geld wird damit am Sparbuch von Monat zu Monat weniger. Wer jetzt auf Aktien hofft, der braucht ein gutes Schlafmittel. Denn auch ehemalige sogenannte Blue-Chips und damit scheinbar sichere Aktien rasseln ins bodenlose. Bestes Beispiel - die Aktien der Deutschen Bank, die innerhalb weniger Jahre enorm verloren haben. Was also bleibt ist - Gold! Oder auch Silber, Diamanten und die neuen Edelmetalle Palladium und Rhodium. "Da können die sogenannten Börsengurus noch so von sicheren Aktien faseln. Keine einzige Aktie hat noch 1000 Jahre überlebt. Gold und Silber schon. Also, wenn schon Sparschwein, dann kommt in das Sparschwein Gold rein", schmunzelt Hans Kleser. Ganz einfach und sicher im Online-Shop kaufen: https://werteshop.hk-werte.de/wertetableau Gold, Silber, Palladium, Rhodium und Diamanten sichern unsere Renten "Wer uns nicht glaubt, der kann es bei der niederländischen Zentralbank nachlesen. Die schreibt über Gold: 'Gold ist das perfekte Sparschwein - es der Vertrauensanker für das Finanzsystem.' Na bitte, klingt doch super." Das Wertetableau der G Deutsche Gold AG macht Edelmetalle einfach verfügbar und durch die perfekte Zusammenstellung ist diese Wertanlage nicht nur sicher, sondern bringt auch nachweislich 12 % Rendite pro Jahr. Infos unter https://werteshop.hk-werte.de/wertetableau Kontakt: G Deutsche Gold AG E-Mail: info@deutsche-gold.ag Web: https://deutsche-gold.ag (Ende) Aussender: G Deutsche Gold AG Ansprechpartner: Hans Kleser Tel.: +49 6123 6880701 E-Mail: h.kleser@deutsche-gold.ag Website: www.deutsche-gold.ag Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190612008

