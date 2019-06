Der DAX knüpfte gestern an die gute Performance der letzten Woche an. Zwischenzeitlich stieg er sogar über 12.200 Punkte. Am Ende schloss er mit einem Plus von rund 0,9 Prozent bei 12.155 Zählern und damit auf einem Zwei-Wochen-Hoch.



Marktidee: EUR/USD. Der Euro befindet sich gegenüber dem US-Dollar seit dem Februar 2018 in einem Abwärtstrend. Damals hatte die Gemeinschaftswährung ein Mehrjahreshoch markiert. Zuletzt hatte es wieder positive Signale für den Euro gegeben. Solange ein bestimmter Support nicht unterschritten wird, stehen die Chancen auf eine Erholungsrallye gut.