Der Dax hat seinen Abwärtstrend verlassen, startet am Mittwoch aber mit einem leichten Minus in den Handel. Neue Impulse werden aus den USA erwartet.

Der Dax orientiert sich am Mittwochmorgen wie am Vortag an der Wall Street: Zum Handelsstart gibt der deutsche Leitindex 0,5 Prozent nach auf 12.096 Punkte.

Am Vortag hatte US-Präsident Donald Trump die Anleger an den US-Börsen mit Äußerungen zu den Handelskonflikten und der Zinspolitik der Notenbank Fed verunsichert. Nach dem Aufschub von US-Strafzöllen auf mexikanische Waren atmeten Anleger zwar erst einmal auf, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. "Doch wie lange diese Atempause anhalten wird, bleibt abzuwarten. Drohgebärden bleiben auch nach abgeschlossenen Deals nicht aus."

Am Dienstag war der Dax 0,9 Prozent fester bei 12.156 Punkten aus dem Handel gegangen. Damit befreite sich das Börsenbarometer aus seinem seit Anfang Mai vorherrschenden Abwärtstrend. Das ist insofern bemerkenswert, als dass der Juni eigentlich als besonders schwacher Börsenmonat gilt.

Doch diesmal hat der deutsche Leitindex vom Monatsanfang bis einschließlich Dienstag mehr als 400 Punkte zugelegt und liegt im Juni mehr als 3,5 Prozent im Plus. Dabei war es ein aus charttechnischer Sicht ein klares Schwächesignal, als der Dax Ende Mai unter 11.850 Zähler gefallen war. Doch weitere Verkäufe blieben anschließend aus, stattdessen drehte der Dax nach oben und verließ am Dienstag ...

