sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 12.06.2019 Börsentäglich über 12.000 News von 608 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

0,088 Euro		+0,002
+1,97 %
WKN: A1JSZP ISIN: AU000000MVT4 Ticker-Symbol: 32IA 
Aktie:
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
MERCANTILE INVESTMENT COMPANY LTD Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
MERCANTILE INVESTMENT COMPANY LTD 1-Woche-Intraday-Chart
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
MERCANTILE INVESTMENT COMPANY LTD
MERCANTILE INVESTMENT COMPANY LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
MERCANTILE INVESTMENT COMPANY LTD0,088+1,97 %