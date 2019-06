Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Schufa in Zeiten des Datenschutzwahnsinns - Ist die Auskunftei seit der DSGVO noch wirklich legal? Was ist die Schufa? Bei der Schufa handelt es sich um eine Kredit-Auskunftei in Deutschland. Dort werden verschiedene Daten von den Verbrauchern aus ganz Deutschland gesammelt und gespeichert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...