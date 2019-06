Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta013/12.06.2019/09:24) - Die börsennotierte Sanochemia Pharmazeutika AG, Wien (ISIN AT0000776307, ISIN DE000A1G7JQ9), gibt bekannt, dass das Europäische Patentamt das Prüfungsverfahren für den Patentantrag von Vidon® in der photodynamischen Therapie (PDT) von Blasenkrebs positiv abgeschlossen hat.



Vidon® (PVP-Hypericin) wird als zukunftsweisende Technologie zur Behandlung von Blasenkrebs entwickelt. Das Patent umfasst die Therapie von Blasenkrebs, mit der von SANOCHEMIA entwickelten PVP-Hypericin Formulierung. Das Patent wird Vidon® in der PDT bis 2035 schützen.



"Der positive Bescheid des Europäischen Patentamtes und das bereits im Jahr 2018 erteilte Patent in den USA sind eine wichtige Grundlage für die weitere Entwicklung und die langfristige Wertschöpfung von Vidon® für SANOCHEMIA.", so Dr. Christina Abrahamsberg, CSO. =------------------------------------------------------------------------------- =---------------------- Das Harnblasenkarzinom ist der häufigste Tumor des Harntrakts. 75% der erstdiagnostizierten Harnblasenkarzinome sind nicht muskelinvasiv, das bedeutet der Tumor ist auf die Blasenschleimhaut beschränkt. In 30-80% der Patienten treten Rezidive auf, wodurch wiederholte Operationen notwendig werden. Bei bis zu 45% der Patienten schreitet der Tumor zu einem muskelinvasiven Blasenkarzinom fort.



Die Früherkennung und rechtzeitige Behandlung sind somit wesentliche Faktoren zur Verbesserung der Prognose von Harnblasenkarzinompatienten.



Die photodynamische Therapie (PDT) ist ein Verfahren zur Behandlung von Harnblasentumoren mit einem Photosensibilisator und Licht. Die Methode basiert auf der selektiven Akkumulation des Photosensibilisators in malignen Zellen. Anschließend wird der Tumor mit Licht geeigneter Wellenlänge bestrahlt. Dabei werden durch photochemische Prozesse toxische Substanzen erzeugt, die aufgrund der Tumorselektivität des Sensibilisators gezielt den Tumor schädigen.



Vidon® wird von Sanochemia Pharmazeutika AG als diagnostische und therapeutische Option für Patienten mit nicht muskelinvasivem Blasenkarzinom entwickelt.



