Im Fokus steht derzeit die geplante größte Übernahme in der Firmengeschichte. Übernahmeziel ist die an der Nasdaq notierte Cypress Semiconductor. Infineon bietet 23,85 US-Dollar je Cypress-Aktie, das entspricht einem Unternehmenswert von 9,0 Milliarden Euro. "Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von 46 Prozent auf den unbeeinflussten 30-tägigen volumengewichteten Durchschnittskurs im Zeitraum vom 15. April bis 28. Mai 2019, dem letzten Handelstag vor Medienberichten über einen potenziellen Verkauf von Cypress", so Infineon. Viele Marktteilnehmer sehen die Übernahme jedoch kritisch: "Strategisch absolut sinnvoll, aber (zu) teuer", so der Tenor auf dem Parkett.

Den vollständigen Artikel lesen ...