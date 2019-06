Der Vegan-Spezialist Beyond Meat macht die Anleger wahnsinnig. Nach einer Wahnsinns-Rallye mit einem Kursplus von fast 600 Prozent in fünf Wochen stürzte die Aktie am Dienstag brutal ab, verlor 25 Prozent. Die Experten sehen die Aktie nun fair bewertet. Die Frage ist: Sehen die Börsianer das genauso?

