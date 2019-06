Paris (www.aktiencheck.de) - In den letzten Wochen setzte der Platinpreis (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) in einer geradlinigen Abwärtsbewegung unter die Unterstützungen bei 868 und 831 USD zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht. Diese Verkaufssignale hätten für eine Abwärtsbewegung gesorgt, die in der Spitze fast an den Ausgangspunkt der letzten Rallyphase bei 775 USD zurückgeführt habe. ...

