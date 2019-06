Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die FHVG Fahrzeughandels- und Vermietungsgesellschaft m.b.H. Nfg. KG, an der die AutoBank AG (ISIN AT0000A0K1J1/ WKN A1C27D) einen Anteil in Höhe von 40% der Kommanditanteile hält und an die die AutoBank AG einen Kredit in Höhe von aktuell EUR 1,66 Mio. ausgereicht hat, hat nach dem Scheitern von Sanierungsgesprächen beim Handelsgericht Wien die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt, so die AutoBank AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

