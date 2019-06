Frankfurt (www.fondscheck.de) - Deutlich bessere Stimmung an den Börsen führt zu mehr Interesse an Aktien-ETFs, so die Deutsche Börse AG.Dabei würden die Umsätze hoch bleiben, Christian Dürr von der Commerzbank spreche mit Blick auf die vergangene Woche von einer "ordentlichen Woche" mit knapp 57.000 Transaktionen. "Vor allem bei US- und Welt-Aktien dominieren die Zuflüsse." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...