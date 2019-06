Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter gehen die europäischen Börsen in den Mittwoch. Der DAX fällt um 0,2 Prozent auf 12.126 Punkte und der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,3 Prozent auf 3.392 Punkte nach. Händler sprechen von ersten Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Rally. Angeführt wird der Rücksetzer in Europa von Bauwerten, Banken- und Öltiteln. Sehr fest zeigen sich Axel Springer, nachdem der Finanzinvestor KKR 63 Euro je Aktie geboten hat.

Am Gesamtmarkt rückt nun wieder der Handelskonflikt in den Blick. "Wir werden einen großen Deal haben oder gar keinen", so US-Präsident Donald Trump zum Handelsstreit mit China. "Donald Trump versucht, Druck auf China aufzubauen", so Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners. Trump wolle zwar einen Deal, aber nur zu seinen Bedingungen, sagt er. Es sei aber zweifelhaft, ob sich China darauf einlasse.

Am Nachmittag könnte die Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise für etwas Bewegung sorgen. Auch die US-Notenbank setzt Trump vor der Sitzung in der kommenden Woche unter Druck und verlangt eine Zinssenkung. Die Notenbank könnte aber gerade deshalb "stur" bleiben, um ihre Unabhängigkeit unter Beweis zu stellen. "Die Anleger bleiben skeptisch", so Altmann. Für eine größere Verkaufswelle müsste jedoch mindestens eines der vielen politischen Risiken tatsächlich eintreten, meint er.

Springer am Angebotspreis

Axel Springer steht vor der erwarteten Übernahme: KKR bietet den Anteilseignern von Axel Springer 63 Euro je Aktie. Der Kurs steigt um 12,3 Prozent auf 62,90 Euro. "Die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Abschlusses ist hoch", sagt ein Marktteilnehmer. Das liege zum einen daran, dass sich der Gebotspreis über der im Markt kursierenden Erwartung von rund 60 Euro bewege. Daneben handele es sich bei dem KKR-Gebot um eine freundliche Avance, die die Unterstützung des Management und der Hauptaktionäre besitze.

Neue Geschäftszahlen hat Inditex vorgelegt. Der Umsatz liegt etwas unter, der Gewinn und damit auch die Margen etwas über den Erwartungen. Der Kurs gewinnt 0,8 Prozent.

Platzierungen in Lafargeholcim und in Adidas

UBS platziert laut Händlern Aktien von Lafargeholcim. Die Verkaufsspanne liege zwischen 48,70 Franken und dem Schlusskurs von 50,32 Franken, heißt es im Handel. Der Kurs gibt um 2,8 Prozent nach auf 48,90 Franken.

Goldman soll 1,37 Millionen Adidas-Aktien verkauft haben, zu einem Stückpreis von 257,75 Euro, wie es am Markt heißt. Der Kurs von Adidas gibt um 1,6 Prozent nach auf 258 Euro. Einziger Gewinner im DAX sind Lufthansa. Der Kurs legt leicht zu um 0,4 Prozent auf 17,72 Euro.

Daneben stehen Umstufungen im Blick. Goldman Sachs hat Klöckner & Co zum Kauf empfohlen, der Kurs gewinnt 3,2 Prozent. Heideldruck verlieren dagegen 3,3 Prozent, nachdem Alphavalue die Aktie auf "Reduzieren" abgestuft hat. Das Brokerhaus hat auch Puma zum Verkauf gestellt, der Kurs gibt um 0,8 Prozent nach.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.392,13 -0,26 -8,97 13,02 Stoxx-50 3.133,38 -0,36 -11,37 13,53 DAX 12.126,49 -0,24 -29,32 14,85 MDAX 25.431,95 -0,02 -4,60 17,81 TecDAX 2.821,64 -0,01 -0,34 15,16 SDAX 11.105,28 0,10 10,61 16,79 FTSE 7.379,71 -0,25 -18,74 9,96 CAC 5.394,45 -0,26 -13,99 14,03 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,24 0,00 -0,48 US-Zehnjahresrendite 2,13 -0,01 -0,55 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:26h Di, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1335 +0,06% 1,1338 1,1314 -1,1% EUR/JPY 122,82 -0,13% 122,81 122,83 -2,3% EUR/CHF 1,1230 -0,10% 1,1235 1,1235 -0,2% EUR/GBP 0,8905 +0,03% 0,8909 0,8896 -1,1% USD/JPY 108,36 -0,19% 108,32 108,56 -1,2% GBP/USD 1,2732 +0,06% 1,2728 1,2719 -0,3% Bitcoin BTC/USD 7.991,25 +0,94% 7.966,25 7.807,00 +114,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,29 53,27 -1,8% -0,98 +10,6% Brent/ICE 61,32 62,29 -1,6% -0,97 +11,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.335,55 1.328,03 +0,6% +7,52 +4,1% Silber (Spot) 14,85 14,74 +0,8% +0,11 -4,2% Platin (Spot) 819,80 815,50 +0,5% +4,30 +2,9% Kupfer-Future 2,66 2,67 -0,5% -0,01 +0,7% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 12, 2019 03:45 ET (07:45 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.