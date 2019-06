Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Hoffnung auf sinkende Zinsen und die Fortschritte im Migrations- und Zollstreit zwischen USA und Mexiko haben erneut für positive Stimmung am deutschen Aktienmarkt gesorgt, so die Analysten der Nord LB. DAX +0,92%, MDAX +1,41%, TecDAX +1,25%. thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000) habe mit einem Plus von 4,76% den Leitindex angeführt. ...

