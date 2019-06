Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Reckitt Benckiser auf "Underperform" mit einem Kursziel von 5300 Pence belassen. Überraschend sei, dass der neue Konzernchef Laxman Narasimhan vom US-Getränkehersteller PepsiCo komme, denn er habe mit einer internen Lösung gerechnet, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies mache die geplante Aufspaltung des Konsumgüterkonzerns in zwei Teile nun weniger wahrscheinlich./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2019 / 02:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2019 / 02:21 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2019-06-12/11:00

ISIN: GB00B24CGK77