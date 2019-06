Original-Research: euromicron AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu euromicron AG Unternehmen: euromicron AG ISIN: DE000A1K0300 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 6,90 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker Transformationsphase wurde im GJ 2018 erfolgreich abgeschlossen; Umsatzund Ergebniswachstum in 2019 erwartet; Kursziel: 6,90 EUR; Rating: Kaufen Im GJ 2018 erzielte die euromicron AG Umsatzerlöse in Höhe von 318,01 Mio. EUR und damit 4,5% weniger als im Vorjahr. Dieser Rückgang war maßgeblich durch Einmaleffekte (baunahem Geschäft) sowie niedrigere Umsätze in Geschäftsbereichen des Segments Intelligente Gebäudetechnik bedingt. Bereinigt um diese Einmaleffekte betrug der Konzernumsatzrückgang lediglich 1,7%. Auf Betriebsergebnis-Ebene hat euromicron im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 ein um Sonderkosten bereinigtes EBITDA in Höhe von 6,50 Mio. EUR erwirtschaftet und hierbei eine bereinigte EBITDA-Marge von 2,0% erzielt, welche zudem im angepassten Prognosekorridor lag. Das EBITDA in dieser Geschäftsperiode betrug 1,89 Mio. EUR. Hervorzuheben ist, dass die vom Management vollzogene strategische Neuausrichtung (Konzernstrategie 'IoT') sowie die Rentabilitätssteigerungsma ßnahmen sich zunehmend positiv in den operativen Kennzahlen niederschlagen. Die von der Unternehmensführung verfolgte Strategie höherwertige Leistungen (Innovationsgeschäft) zu vermarkten, das Servicegeschäft auszubauen sowie umfassende euromicron Portfoliolösungen zu vertreiben, sollte die Konzernrentabilität zukünftig weiter erhöhen. Für das laufende GJ 2019 erwarten wir die Rückkehr auf den Wachstumspfad. Konkret rechnen wir mit Umsatzerlösen in Höhe von 329,45 Mio. EUR und einem EBITDA in Höhe von 18,62 Mio. EUR. Die deutliche operative Ergebnisverbesserung sowie der hohe ausgewiesene Auftragsbestand zum Ende des ersten Quartals 2019 in Höhe von 159,81 Mio. EUR (31.03.2018: 145,64 Mio. EUR) untermauern hierbei unsere Prognosen für diese Geschäftsperiode. Für das Folgejahr 2019 und 2020 rechnen wir mit einer Fortsetzung des Umsatz- und Ergebniswachstums. Entsprechend kalkulieren wir mit einem weiteren Umsatzanstieg auf 340,54 Mio. EUR (2020) sowie 353,01 Mio. EUR (2021). Hierbei sollte das EBITDA weiter zulegen auf 21,25 Mio. EUR (2020) und anschließend auf 25,32 Mio. EUR (2021). Auf Basis unserer Prognosen für das GJ 2019 sowie die Folgejahre 2020 und 2021 haben wir unser Kursziel für die euromicron AG beibehalten. Der faire Wert auf der Grundlage unseres DCF-Modells beträgt weiterhin 6,90 EUR (zuvor: 6,90 EUR). Auf Basis des aktuellen Kursniveaus ergibt sich daraus unverändert das Rating KAUFEN. Langfristig sind wir davon überzeugt, dass euromicron eine deutlich höhere operative Performance als bisher erreichen kann. Hierzu sollten die anvisierten punktuellen Optimierungen einzelner Geschäftsbereiche und die verstärkte Ausnutzung von Synergieeffekten zwischen den Tochtergesellschaften sowie die weitere konsequente Umsetzung der IoT-Konzernstrategie beitragen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18287.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum (Zeitpunkt)Fertigstellung: 12.06.19 (09:51 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 12.06.19 (10:30 Uhr) =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

