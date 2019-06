Oberursel (www.anleihencheck.de) - Sorgen über die Folgen des Zollstreits der USA mit anderen Staaten haben die Anleger bis in die erste Juni-Woche weiter vorsichtig taktieren lassen, so die Experten der Alte Leipziger Trust.Gefragt seien die sicheren Häfen, wie Bundesanleihen gewesen, die Kursgewinne hätten verbuchen können. Die 10-jährige Bundrendite habe mit -0,22% dabei ein neues Rekordtief markiert. Damit sei der Abstand zu den Geldmarktzinsen noch einmal zusammengeschrumpft, was tendenziell ein negatives Konjunktursignal darstelle. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...