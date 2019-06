Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - ABB (ISIN CH0012221716/ WKN 919730) hat Maryrose Sylvester mit Wirkung zum 1. August 2019 zum Country Managing Director (CMD) und Leiterin des Geschäftsbereichs Elektrifizierung in den USA ernannt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...