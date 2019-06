tick Trading Software AG: Personelle Veränderung im Vorstand der tick Trading Software AG DGAP-Ad-hoc: tick Trading Software AG / Schlagwort(e): Personalie/Vertrag tick Trading Software AG: Personelle Veränderung im Vorstand der tick Trading Software AG 12.06.2019 / 11:14 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 VO (EU) 596/2014: Personelle Veränderung im Vorstand der tick Trading Software AG Düsseldorf, 12.06.2019 Die tick Trading Software AG hat heute einen Anstellungsvertrag mit Carsten Schölzki geschlossen, der als designierter Nachfolger von Matthias Hocke zum Vorstandsmitglied bestellt werden soll. Vor diesem Hintergrund sind der Aufsichtsrat und das Vorstandsmitglied Matthias Hocke im besten Einvernehmen übereingekommen, dass der Vorstandsvertrag von Matthias Hocke, der am 31. Mai 2020 ausläuft, voraussichtlich nicht verlängert wird. Carsten Schölzki ist derzeit Chief Technology Officer (CTO) bei dem Hamburger Fintech-Unternehmen figo GmbH und wird zum 1.11.2019 in das Unternehmen eintreten. Weitere Informationen sind unter der folgenden Website verfügbar: www.tick-TS.de Ansprechpartner: Herr Gerd Goetz (Vorstand) tick Trading Software AG / Berliner Allee 59 / 40212 Düsseldorf WKN: A0LA30 / ISIN: DE000A0LA304 Email: info@tick-ts.de / Tel.: 0211/781767-0 12.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: tick Trading Software AG Berliner Allee 59 40212 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211 781767-0 Fax: +49 (0)211 781767-29 E-Mail: info@tick-ts.de Internet: www.tick-ts.de ISIN: DE000A0LA304 WKN: A0LA30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Hamburg, Stuttgart EQS News ID: 823257 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 823257 12.06.2019 CET/CEST ISIN DE000A0LA304 AXC0109 2019-06-12/11:15