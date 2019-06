Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Vivendi anlässlich der von Mediaset angekündigten Gründung einer neuen Dachgesellschaft auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Von der neuen Holding MediaforEurope dürften auch die Aktionäre von Vivendi profitieren, da der französische Medienkonzern mit knapp 29 Prozent an Mediaset beteiligt sei, schrieb Analyst Laurie Davison in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2019 / 08:54 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2019-06-12/11:30

ISIN: FR0000127771