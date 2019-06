Berlin (ots) - Das Deutsche Netzwerk Schulverpflegung (DNSV) stellt sich mit seiner Aktion "SV for Future" nicht nur voll hinter die Fridays for Future-Bewegung, sondern will damit auch helfen Schulverpflegung so zu gestalten, dass Kindern und Jugendlichen auch den notwendigen Raum für die aktive Mitgestaltung einer optimalen Schulverpflegung in unserer Gesellschaft bekommen. Dies verlangt eine neue Art der Bildung, die die Basis für eine nachhaltige Entwicklung darstellt. Bildung muss radikal neu gestaltet werden, denn Schulessen hat einen Bildungsauftrag, denn sie kann das Essverhalten der Schüler sowohl durch ein entsprechendes Speiseangebot als auch durch eine ganzheitliche Ernährungsbildung nachhaltig zu verbessern. Das Zauberwort ist Akzeptanz durch Mitbestimmung und das frisch Kochen vor Ort. Das Mittagessen und die Mensa werden so zu Bestandteilen eines geschlossenen pädagogischen Konzepts. Die Basis bildet eine Klima neutrale Schulküche! CO2-Senkung geht nur durch "Frisch-Kochen vor Ort" und ist mehr als nur ein "Klima neutraler Teller"!



Deshalb fordert das DNSV eine Qualitätsoffensive für Schulverpflegung! Wir fordern die Klima neutrale Schulküche - die CO2 neutralen Foodproduktion der Schulessenanbieter! Unsere Vision ist die kostenlose Schulverpflegung an allen Schulen in Deutschland wie in Finnland. Bis es soweit ist, lautet unsere Kernforderung: "Die Bundesregierung soll die Umsatzsteuer auf 7 Prozent für kommerzielle Schulverpflegung reduzieren!



