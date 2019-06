Neuemission - seit dem 11. Juni 2019 wird die neue 7,00%-Unternehmensanleihe der VST Building Technologies AG öffentlich angeboten. Der Minibond hat ein Gesamtvolumen von bis zu 15 Millionen Euro. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit den beiden VST-Vorständen, Kamil Kowalewski und Bernd Ackerl, über die neue Anleihen-Emission gesprochen.

Anleihen Finder: Sehr geehrte Herren, die VST Building Technologies begibt ihre zweite Unternehmensanleihe. Warum haben Sie sich erneut für eine Anleihe als Finanzierungsinstrument entschieden?

Kamil Kowalewski: Eine neue Anleihe halten wir im derzeitigen Marktumfeld für das geeignete Finanzierungsinstrument, umdie vorhandenen Opportunitäten zu nutzen und unser geplantes weiteres Wachstum noch zu beschleunigen, zum Beispiel durch die Beteiligung an Baupartnern und die Erweiterung unseres Leistungsspektrums. Außerdem wollen wir auch unsere Fremdkapitalstrukturen optimieren.

Anleihen Finder: Bevor wir näher auf die Anleihe eingehen. Können Sie unseren Lesern, die eventuell noch nicht so mit der VST BUILDING TECHNOLOGIES AG vertraut sind, kurz schildern, womit das Unternehmen sein Geld verdient und was das Alleinstellungsmerkmal der VST ist?

"Durch die Passivhauszertifizierung erfüllen wir modernste Anforderungen an Energieeffizienz"

Bernd Ackerl: Die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG ist ein führender internationaler Anbieter von Technologielösungen für den Hochbau, die hauptsächlich im Wohnungs- und Hotelbau sowie Pflege- und Studentenheimen eingesetzt werden. Wir verfügen über eine innovative, patentgeschützte Bautechnologie mit überlegenen ökonomischen und ökologischen Eigenschaften im Vergleich zur herkömmlichen Bauweise. Dazu gehören wesentlich kürzere Bauzeiten und geringere Gesamtkosten eines Baus durch einen hohen Automatisierungs- und Vorfertigungsgrad bei der Herstellung. Wir stellen die Baukomponenten, wie Decken und Wände, den Kundenwünschen entsprechend auf Maß in unserem eigenen Produktionswerk in der Slowakei her und liefern diese dann bedarfsgerecht zu den Baustellen. Durch die Passivhauszertifizierung erfüllen wir modernste Anforderungen an Energieeffizienz. Zu unseren Alleinstellungmerkmalen gehört auch, dass wir über langjährige Erfahrung, eine breite Wertschöpfungskette und Partnerschaften mit internationalen Baukonzernen verfügen.

Anleihen Finder: Die Refinanzierung der Alt-Anleihe, die ein ausstehendes Volumen von 6,5 Mio. Euro hat, soll mit dem neuen Bond gewährleistet werden. Wofür sollen die restlichen Emissionsmittel (Zielvolumen der Anleihe von bis zu 15 Mio. Euro) konkret verwendet werden?

"Wir wollen in neue Märkte expandieren"

Kamil Kowalewski: Der Rückzahlungsbetrag der im Oktober 2019 fälligen Anleihe 2013/2019 beläuft sich auf ca. 6,6 Mio. Euro, inklusive der aufgelaufenen ...

