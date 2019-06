Stuttgart (ots) -



Viele Menschen fahren gerne mit der Bahn - leiden aber immer wieder unter Verspätungen, ausgefallenen Zügen und einem undurchschaubaren Wirrwarr bei den Ticketpreisen. Was ist los mit der Bahn? Der SWR analysiert Fehler und Schwachstellen sowohl der Politik als auch der Bahn und zeigt an Beispielen, was besser gemacht werden könnte. Die Dokumentation "betrifft: Der Bahnreport - was läuft hier schief" am Mittwoch, 19. Juni 2019, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen.



Mit SWR Bahnexperte Harald Kirchner unterwegs Zu spät, zu voll, zu teuer und doch geht es nicht ohne die Bahn. Verkehr und Klima brauchen für die Zukunft endlich eine starke Bahn", sagt Harald Kirchner, SWR Bahnexperte und Chef der Sendung "Eisenbahnromantik". "betrifft" begleitet ihn auf Reisen mit der Bahn und fragt nach Ursachen von Verspätungen, überfüllten Zügen oder Langsamfahrstellen. Der Film von Hermann Abmayr zeigt auch, wie es besser gehen kann, zum Beispiel in der Schweiz. Was kann der von Verkehrsminister Andreas Scheurer angekündigte Deutschland-Takt bringen?



Multimedialer Schwerpunkt "SWR Bahnreport" Die Dokumentation aus der Reihe "betrifft" ist Teil des multimedialen Schwerpunktes "SWR Bahnreport". Vom 17. bis 19. Juni 2019 dreht sich alles um die Bahn - im Internet unter www.SWR.de/bahnreport, im SWR Fernsehen und im SWR Hörfunk.



