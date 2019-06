Das trübe Juni-Wetter schlägt offenbar ein wenig auf das Gemüt der Anleger in Stuttgart. Der DAX startet eher verhalten in den heutigen Handelstag und gibt leicht ab. Die Verluste halten sich allerdings noch in Grenzen und die Marke von 12.000 Punkten hält. Ein wenig Schwung würde dem deutschen Leitindex nicht schaden. Der Marktbericht von der Börse Stuttgart.