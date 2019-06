Nordex: Die Auftragsbücher füllen sich, so geht es für die Aktie jetzt weiter

Das Geschäft in Spanien gewinnt für Nordex (WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554) wieder an Fahrt. Ende Mai dieses Jahres hat der Windturbinen-Hersteller einen Auftrag vom spanischen Projektentwickler Grupo Enhol an Land gezogen.

Insgesamt wird Nordex 27 Turbinen des Typs AW132/3300 mit einer Nennleistung von zusammen 93,55 Megawatt an seinen Neukunden liefern und errichten. Zum Auftrag gehört außerdem ein Full-Service-Vertrag über 10 Jahre, mit der Verlängerungsoption um weitere 10 Jahre.

Inbetriebnahme im Juni 2020

Die Projekte "Cabanillas" mit 15 Turbinen und "Ablitas" mit 12 Anlagen sind in der Provinz Navarra, nahe der Stadt Tudela im Norden Spaniens, geplant. Der Start der Errichtung ist für April vorgesehen, die Inbetriebnahme soll im Juni 2020 erfolgen. Die beiden Windparks werden jährlich rund 320 GWh Strom erzeugen.

Großauftrag aus Polen

Die Auftragsbücher von Nordex füllen sich aktuell rasant. So gab das im SDAX und im TecDAX gelistete Unternehmen erst am Dienstag bekannt, einen Auftrag für die Lieferung von Windkraftanlagen für ein Windenergieprojekt in Polen erhalten zu haben. Demnach soll Nordex Windturbinen mit einer Gesamtkapazität von 94 Megawatt nach Polen ausliefern. Dabei geht es um das "Pomerania"-Windenergie-Projekt in der Nähe der Stadt Sztum im Norden Polens.

