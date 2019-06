Plötzlich sind Jinko-Aktien (WKN: A0Q87R) an der NYSE knapp 24 US-Dollar pro ADS-Anteilsschein wert. Nach den Startschwierigkeiten im schlechten Gesamtmarktumfeld, das die Jinko-Aktie nach dem Quartalsbericht im November hatte, startete die Solarrakete durch von unter 10 auf 23,78 US-Dollar am Montag.

Allein in den ersten vier Monaten hat Jinko Solar neue Modulaufträge in Höhe von 10,7 GW erhalten und damit einen Unternehmens- und Industrierekord aufgestellt. Die Produktion in Leshan in der Provinz Sichuan wird bald Monowafer im Umfang von 11,5 GW jährlich produzieren und voraussichtlich - das hören Aktionäre gerne - die Effizienz erhöhen.

