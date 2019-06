Bonn (www.anleihencheck.de) - Nach dem Pfingstwochenende rentierten 10-jährige Bundesanleihen gestern mit -0,23% um 2 Basispunkte über ihrem Niveau vom Ende vergangener Woche, so die Analysten von Postbank Research.Während hier die vorläufige Einigung im Zollstreit zwischen den USA und Mexiko noch nachgewirkt habe, seien neue Impulse am Dienstag - hierzulande wie auch in den USA - Mangelware geblieben, zumal keine maßgeblichen Konjunkturdaten veröffentlicht worden seien. Am US-Rentenmarkt habe die Rendite 10-jähriger Treasuries bei 2,14% verharrt. (12.06.2019/alc/a/a) ...

