Hannover (www.anleihencheck.de) - Die vergangenen fünf Handelstage verzeichneten zunächst eine eher gemächliche Emissionstätigkeit im EUR-Benchmarksegment, so Dr. Frederik Kunze und Henning Walten, CIIA bei NORD/LB.So sei in der vergangenen Woche mit der Slovenská Sporitel'na nur ein Emittent an die Investoren herangetreten, während sich dann am gestrigen Dienstag eine weitaus dynamischere Primärmarktaktivität eingestellt habe. So hätten mit der britischen Lloyds Bank, dem koreanischen Emittenten KHFC, der finnischen Nordea Mortgage Bank sowie dem japanischen Emittenten SMBC vier Institute aus vier Jurisdiktionen Covered Bonds im EUR-Benchmarkformat am Markt platzieren können. ...

