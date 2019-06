Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die britische Wirtschaft scheint an Fahrt zu verlieren, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen".Zwar habe sich die Beschäftigung im April weiterhin robust präsentiert, während die Arbeitslosenquote mit 3,8 Prozent den niedrigsten Stand seit 1974 erreicht habe. Doch sei das BIP im April mit einem Minus von 0,4 Prozent deutlich stärker als erwartet geschrumpft. Für dieses Jahr rechnet die Deutsche Bank AG daher mit keiner Leitzinsanhebung der Bank of England mehr. Auch gehe man davon aus, dass beim Leitzins im nächsten Jahr wahrscheinlich nur Spielraum für eine Anhebung bestehe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...