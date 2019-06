Neuss (www.anleihencheck.de) - Auf Basis des unbeauftragten Corporate Issuer Ratings der Pernod Ricard S.A. (BBB/positiv) hat Creditreform Rating am 29.05.2019 unbeauftragte Corporate Issue Ratings über Emissionen der Pernod Ricard S.A. erstellt, so die Creditreform Rating AG.Die hier betrachteten Ratingobjekte seien ausschließlich die in EUR denominierten Long-Term Senior Unsecured Issues, welche Teil der Liste der EZB-zulässigen marktfähigen Assets seien und welche von der Pernod Ricard S.A. emittiert worden seien. Diese EZB-Liste der zulässigen marktfähigen Assets sei auf der Internetseite der Europäischen Zentralbank erhältlich. ...

