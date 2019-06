Frankfurt (www.fondscheck.de) - Sparbuch und das Tagesgeld sind bekanntlich die beliebtesten Anlageformen, so die Experten vom BVI.Der Grund: Das Sicherheitsbedürfnis der Anleger spiele nach wie vor eine größere Rolle als die Rendite. Doch angesichts der Teuerungsrate von aktuell 1,6 Prozent jährlich, komme es für die Ersparnisse in den klassischen Anlageformen wie Sparbuch oder Tagesgeld wegen der aktuellen niedrigen Zinsen zu realen Wertverlusten. Die Folge sei, dass Aktieninvestments von Sparern wegen möglicher Kursschwankungen gemieden würden. Gerade in der Altersvorsorge sei die Sorge vor hohen Verlusten aber unberechtigt. Denn das Verlustrisiko bei Aktien tendiere über lange Zeiträume gegen Null. Darauf weise die Aktion "Finanzwissen für alle" der Fondsgesellschaften hin. ...

