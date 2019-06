Der Lithium-Schwefel-Batteriespezialist Oxis Energy will in Port Talbot in Wales die erste Produktionsanlage zur Herstellung von Elektrolyt- und Kathodenmaterial speziell für die Massenproduktion von Lithium-Schwefel-Zellen errichten. Jetzt hat Oxis Energy einen 15-jährigen Mietvertrag für das Grundstück, auf dem das Werk entstehen soll, unterzeichnet. In der Fabrik sollen in industriellem Maßstab ...

Den vollständigen Artikel lesen ...