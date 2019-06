Erfurt (ots) -



Die Drehbücher zu den Filmen "Alfons Zitterbacke - Das Chaos ist zurück", "Ostwind - Aris Ankunft" und "Unheimlich perfekte Freunde" konkurrieren in diesem Jahr um den Drehbuchpreis "Kindertiger". Nun bestimmt die FBW-Jugend Filmjury aus Berlin, wer den Preis gewinnt. Diesen Prozess begleitet das KiKA-Medienmagazin "Timster" mit einer Sondersendung im November 2019.



"Hochwertige Programminhalte, die Vermittlung von Medienkompetenz und die Beteiligung von Kindern an Entscheidungsprozessen haben für uns Priorität", so KiKA-Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk. "Kinder haben ein gutes Gespür für originelle Geschichten und glaubwürdige Dialoge - daher freuen wir uns sehr, dass sie über die Vergabe des Preises beim 'Kindertiger' entscheiden. Sowohl die junge Jury als auch die 'Timster'-Zuschauer*innen können einiges über das Drehbuchschreiben lernen, dies stärkt die Medienkompetenz und begeistert für gute erzählte Filmstorys."



Über die Nominierungen entschieden KiKA-Redakteur Carsten Schulte, GEOlino-Chefredakteur Martin Verg und die Geschäftsführerin von VISION KINO Sarah Duve. Einen gelungenen Umgang mit dem Original und herausragende Dialoge attestierten die drei Expert*innen dem Drehbuch von "Alfons Zitterbacke - Das Chaos ist zurück". Bei "Ostwind - Aris Ankunft" haben Duve, Schulte und Verg die außergewöhnliche Geschichte mit der Einführung einer neuen Protagonistin überzeugt. Die Originalität des Stoffes, die zur Auseinandersetzung mit schulischem Leistungsdruck anregt, hoben die drei für das Drehbuch "Unheimlich perfekte Freunde" hervor.



Zum "Kindertiger" konnten Drehbücher eingereicht werden, die als Vorlage für einen bereits verfilmten aktuellen Kinderfilm dienten. Die Nominierung ist mit 5.000 Euro dotiert, die Autorin bzw. der Autor des besten Drehbuchs erhält zusätzlich 15.000 Euro für die Entwicklung eines neuen Kinder- oder Jugendfilm-Drehbuchs. Der Preis wird von VISION KINO - Netzwerk für Film- und Medienkompetenz und dem Kinderkanal von ARD und ZDF im Rahmen der SchulKinoWochen Berlin im November 2019 vergeben.



"Der seit 2008 vergebene Drehbuchpreis würdigt die grundlegende Arbeit von Drehbuchautor*innen. Er ermöglicht die Entwicklung neuer Filmgeschichten und fördert damit den deutschen Kinderfilm. Zugleich nimmt der 'Kindertiger' junge Menschen in ihren Urteilen ernst. Kinder setzen sich mit filmischen Stoffen auseinander. Und konsequenterweise sind daher auch sie es, die den Autor oder die Autorin auszeichnen", so Sarah Duve von VISION KINO.



Die FBW-Jugend Filmjury aus Berlin befasst sich nun mit den drei Geschichten, unterstützt werden die zwölf Jurymitglieder im Alter von zehn bis zwölf Jahren mit spielerischen Anregungen von VISION KINO. KiKA-Moderator Tim Gailus erarbeitet gemeinsam mit der Jury in einem Workshop alles Wichtige über das Drehbuchschreiben und berichtet im November bei "Timster" von der Arbeit der Jury und der Preisverleihung.



Weitere Informationen zum Drehbuchpreis Kindertiger finden Sie unter www.visionkino.de.



