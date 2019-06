Die Zumtobel Group eröffnete offiziell ihr neues, konzernweites Software-Kompetenzzentrum für Lichttechnologien in Porto, Portugal. Betrieben wird die neue Softwareschmiede von Tridonic, dem Lichttechnologieunternehmen der Zumtobel Group. "Software-Know-how ist einer unserer strategischen Eckpfeiler, um ein Fundament für zukünftiges profitables Wachstum des Unternehmens zu schaffen. Mit der neuen Softwareschmiede für Lichttechnologien in Porto bündeln wir unser konzernweites Software-Know-how, um an schnell wachsenden und zukunftsorientieren Marktsegmenten teilzuhaben und die Erwartungen und Anforderungen unserer Kunden an smarte und vernetzte Lichtlösungen zu erfüllen", so Alfred Felder, CEO Zumtobel Group. Mit dem neuen Technologie- und ...

