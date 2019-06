In der vorigen Ausgabe des Börse Social Magazine haben wir unser CD-Konzept zum eigenen Online-20er vorgestellt, das mussten wir aber noch etwas adaptieren, weil einige Songs (leider) für ein Projekt für die Finanzbranche schwer zu bekommen sind. Es bleibt mal beim vorgestellten Duo "Ernst Huber & Codo", dazu kommen nun aber schwerpunktmäßig Eigenkompositionen von Leuten aus dem Kapitalmarktumfeld. Ein Highlight ist fix: BMF-Topmanager Harald Waiglein mit Indecision von seiner Kult-Band "Bomb Circle". (Der Input von Börse Social of the Day für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.06.)

Den vollständigen Artikel lesen ...