Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Laut den Experten von J.P. Morgan Asset Management liegt im aktuellen Marktumfeld eine der größten Herausforderungen für Anleger in der Anpassung der Asset Allokation."Angesichts des mäßigen globalen Wachstums, verbunden mit einer Abkehr von der traditionellen Geldpolitik weltweit, wird es notwendig, die klassischen sicheren Anlagehäfen im Portfolio neu zu überdenken", betone Jens Schmitt, Leiter Institutional Sales in Deutschland und Österreich bei J.P. Morgan Asset Management. Da Anleihen heute bestenfalls noch geringe Renditen bieten würden, sei die Kombination der bisher so geschätzten Eigenschaften - also Portfoliosicherung in Kombination mit positiven Erträgen - nicht mehr gegeben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...